Более 1 тыс. москвичей стали донорами плазмы для зараженных коронавирусом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. москвичей, перенесших заболевание, которое повлек коронавирус нового типа, уже посетили городские станции переливания крови и сдали плазму с антителами к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в воскресенье заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С каждым днем число человек, выздоровевших от COVID-19, растет, а с ними и число желающих сдать плазму. В Москве уже более тысячи человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. По предложению клинического комитета такой метод используется в столичных стационарах для лечения больных COVID-19 в тяжелом состоянии", - сказала Ракова.

Она уточнила, что на сдачу плазмы приглашаются люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме. Мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

"Получить антитела к COVID-19 искусственным путем, к сожалению, невозможно. Поэтому мы создали специальную горячую линию для переболевших москвичей, куда они могут обратиться со всеми вопросами, а также записаться на донацию", - пояснила заммэра.

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, стать донором-реконвалесцентом можно спустя две недели после выздоровления. "Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00. По телефону можно получить ответы на интересующие вопросы про донорство плазмы, а также записаться на прием в одну из четырех медицинских организаций для сдачи крови", - сказали в штабе.

Сдать плазму крови после выздоровления от коронавируса можно в центре крови имени О. К. Гаврилова (ул. Бакинская, д. 31), НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12), больнице №52 (ул. Пехотная, д. 3 корпус 1), больнице им. М. П. Кончаловского (Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1).