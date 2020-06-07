Лидер шведских популистов требует отставки государственного эпидемиолога

СТОКГОЛЬМ, 7 июня. /ТАСС/. Лидер оппозиционной популистской партии "Шведские демократы" Йимми Окессон выступил с резкой критикой главного эпидемиолога страны Андерса Тегнеля и потребовал его отставки. Об этом политик написал в статье, опубликованной в воскресенье на страницах газеты Dagens Nyheter .

Окессон заявил, что шведская стратегия борьбы с пандемией не имела под собой серьезной основы и "капитально не оправдалась". "Правительству и Управлению народного здравоохранения раз за разом предоставлялся шанс на исправление их ошибок. Но, несмотря на это, медлительность и беспомощность никуда не делись. Поэтому ответственные за неверные решения должны немедленно уйти в отставку", - отмечает Окессон.

"Совершенно очевидно, что наши старики не получили той защиты и поддержки, на которую по праву могли рассчитывать", - пишет он далее.

Окессон считает, что правительство продемонстрировало "слабое политическое лидерство", и требует, чтобы оно приняло на себя большую долю ответственности за развитие эпидемии в стране.

Комментируя эти заявления агентству ТТ, министр по социальным вопросам Лена Халленгрен отмечает, что в своих решениях правительство всегда исходило из тех знаний и информации, которые существовали на момент принятия мер. Она также подчеркивает, что этот подход кабинет министров будет осуществлять вплоть до окончания пандемии. "Мы не позволим боязни критики парализовать нашу способность к принятию решений в период кризиса и при необходимости будем корректировать нашу стратегию, не задумываясь о престиже", - ответила Халленгрен.

Доверие к правительству

Как свидетельствуют результаты последних опросов, доверие шведского общества к правительству в конце мая - начале июня упало. Высокая смертность из-за коронавируса вызывает в обществе много вопросов. Сейчас люди хотят знать, насколько широко распространилась инфекция и сколько еще пожилым придется оставаться дома, однако четких ответов на это власти пока не дали.

В Швеции число случаев инфицирования коронавирусом составляет 43 887 (438 заразившихся на 100 тыс. человек населения), количество жертв - 4 656. Как свидетельствуют опубликованные 28 мая данные управления по социальным вопросам, 90% всех людей, умерших после заражения коронавирусом, были старше 70 лет. 49% из них жили в домах престарелых, а у 25% был уход на дому.

В соседней Дании, население которой вдвое меньше и которая ввела более строгие ограничительные меры, заразились коронавирусом 11 924 человека, умерли 587 пациентов.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести старшие классы, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работали. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита оставались открытыми.