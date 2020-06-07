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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: меры профилактики коронавирусной инфекции нужно соблюдать и тем, кто переболел

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова отметила, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиты от повторного заражения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Граждане, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, должны продолжать соблюдать меры профилактики для предотвращения повторного заражения. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

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"Все граждане России должны осознать, что от каждого из нас зависит благополучие относительно распространения коронавирусной инфекции. В каждом конкретном регионе существует перечень ограничительных мероприятий, направленных на снижение распространения вируса. Необходимо четко выполнять все рекомендации. Так, например, использование масок, когда вы посещаете магазины, едете в транспорте или находитесь в другом общественном месте скопления большого числа людей. Профилактика нужна даже тем, кто уже переболел этим заболеванием. Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиты от повторного заражения", - приводит ее слова пресс-служба Минздрава.

Малинникова отметила, что родителям следует проводить беседы с детьми на тему опасности заражения. "Дети школьного возраста должны понимать, насколько серьезная угроза возникает при несоблюдении правил личной гигиены", - пояснила она.

"Позитивные тенденции и успех противоэпидемиологических мер позволили начать облегчать действующие ограничения. Однако, исключать нельзя возможной турбулентности в связи с облегчением режима отмены ограничений", - добавили в пресс-службе министерства.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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