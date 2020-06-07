Эксперт: меры профилактики коронавирусной инфекции нужно соблюдать и тем, кто переболел

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Граждане, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, должны продолжать соблюдать меры профилактики для предотвращения повторного заражения. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

"Все граждане России должны осознать, что от каждого из нас зависит благополучие относительно распространения коронавирусной инфекции. В каждом конкретном регионе существует перечень ограничительных мероприятий, направленных на снижение распространения вируса. Необходимо четко выполнять все рекомендации. Так, например, использование масок, когда вы посещаете магазины, едете в транспорте или находитесь в другом общественном месте скопления большого числа людей. Профилактика нужна даже тем, кто уже переболел этим заболеванием. Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиты от повторного заражения", - приводит ее слова пресс-служба Минздрава.

Малинникова отметила, что родителям следует проводить беседы с детьми на тему опасности заражения. "Дети школьного возраста должны понимать, насколько серьезная угроза возникает при несоблюдении правил личной гигиены", - пояснила она.

"Позитивные тенденции и успех противоэпидемиологических мер позволили начать облегчать действующие ограничения. Однако, исключать нельзя возможной турбулентности в связи с облегчением режима отмены ограничений", - добавили в пресс-службе министерства.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.