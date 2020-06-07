В Ингушетии число выздоровевших после коронавируса достигло более 1,5 тыс.

МАГАС, 7 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших в Ингушетии после коронавируса составило 64,4% и достигло более 1,5 тыс. человек. Всего же в регионе зафиксировано более 2,3 тыс. инфицированных, говорится в сообщении пресс-службы регионального оперштаба.

"Число выздоровевших после коронавируса в нашем регионе достигло 1 509 человек, за сутки - 73. Всего в республике с начала пандемии зафиксировано 2 342 подтвержденных случаев заражения, за последние сутки - 35. Уровень заболеваемости в регионе начал снижаться", - сказали в пресс-службе. В республике госпитализирован с коронавирусом 201 человек, 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации и четыре человека - на ИВЛ. С 30 марта в регионе умер 61 пациент.

Ингушетия с 8 июня приступает к первому этапу выхода из режима ограничений по пандемии. Возобновят работу адвокатские, нотариальные конторы, транспортные узлы, начнут работать все виды транспорта. Предполагается открытие частных медклиник и стоматологий в режиме предварительной записи.