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Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

Устанавливается его личность
' YouTube/Newsbox24.tv'

ТАСС, 7 июня. Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях об инциденте на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию", - сообщили в ведомстве.

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РоссияПриморский край
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