Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

ТАСС, 7 июня. Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях об инциденте на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию", - сообщили в ведомстве.