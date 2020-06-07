Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Святой Троицы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Святой Троицы, который православные отмечают 7 июня в 2020 году.

"Ни один общественный институт, ни одна организация не сохранились в течение этих двух тысяч лет. А церковь Божия, проходя через бесчисленные гонения, притеснения, раздираемая инспирированными расколами и ересями, сохранилась до сего дня. Мы с вами - часть той единой церкви, которая благодатью Божией была создана в момент святой пятидесятницы", - сказал он во время проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от Переделкино.

Православные храмы Москвы были открыты для верующих с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове открылись 2 июня. Согласно циркулярному письму управляющего делами Русской православной церкви митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), доступ прихожан в храмы в настоящее время должен осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (1 человек на 4 кв. м).