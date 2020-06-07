Горбольницу Северодвинска перепрофилируют в госпиталь для зараженных коронавирусом

ТАСС, 7 июня. Власти Архангельской области приняли решение перепрофилировать городскую клиническую больницу №2 СМП в Северодвинске в госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.

"Для этого изменили маршрутизацию, что позволило принимать и лечить всех пациентов с COVID-19 и людей из групп риска в перепрофилированной клинике, а всех остальных больных, нуждающихся в срочной помощи, направлять в ЦМСЧ-58, организовав разделение потоков", - заявил министр здравоохранения региона Антон Карпунов, слова которого приводятся в сообщении на сайте правительства области.

За последние несколько дней в Северодвинске наблюдается значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, рост заболеваемости в городе в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях области. С 00:00 часов 6 июня ограничен въезд в Северодвинск и выезд из города.

По данным региональных властей, в Северодвинске развернуто 310 инфекционных коек во второй больнице, 20 коек - в детской больнице и 80 коек - в ЦМСЧ-58. Для обеспечения работы инфекционных отделений в северодвинских больницах система здравоохранения мобилизовала дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, а также наркозно-дыхательную технику. В дополнительно созданных отделениях мобилизован персонал из других лечебных учреждений Архангельска и Северодвинска. Для медиков, которые приезжают на дежурство из областного центра, обеспечен бесплатный трансфер, питание, возможность проживания в профилактории "Севмаш", отмечается в сообщении на сайте областного правительства.

Поликлиники Северодвинска перешли на ежедневный режим работы, прием и выездная работа ведутся в выходные дни. Организована работа дополнительных бригад скорой медицинской помощи, из Архангельска в Северодвинск дополнительно направляются сотрудники областной скорой.

По данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Архангельской области подтвержден 91 случай заражения коронавирусом. Из них 46 в Северодвинске, в том числе 36 у сотрудников градообразующих предприятий. Всего на 7 июня в области число заразившихся коронавирусом в области составило 2 989 человек, 853 из них уже выздоровели и выписаны из больниц, умерли четверо.