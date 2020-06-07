Племянница Скрипаля считает, что он не мог уехать из Великобритании из-за плохого здоровья

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия не могли переехать из Великобритании в Новую Зеландию из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль.

Ранее информацию о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию опубликовала газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании. По словам собеседника издания, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Они также получили "помощь для того, чтобы начать новую жизнь".

"Сергей и Юля всегда заявляли, что у них очень пошатнулось здоровье, они находятся под пристальным наблюдением врачей. Им постоянно нужно лечение. Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?" - поинтересовалась Виктория Скрипаль.

Она также отметила, что Новая Зеландия - слишком маленькая страна, чтобы в ней двое известных людей могли бы оставаться незамеченными. "Невозможно, чтобы никто об этом не знал, даже если сделали кучу пластических операций, что при здоровье Сергея Викторовича вообще невозможно, потому что у человека сахарный диабет", - добавила Скрипаль.

По ее мнению, данные о переезде Скрипалей могли появиться в связи со съемками компанией Би-би-си фильма о них. "Буквально на прошлой неделе Би-би-си выпустило трейлер к своему фильму, и, скорее всего, этот фильм заканчивается тем, что им дают новые паспорта, и они уезжают в новую страну. <...> Я считаю, что Би-би-си в своих рекламных целях раздувает весь этот ажиотаж", - добавила Скрипаль.

Ранее Виктория Скрипаль сообщала о том, что Сергей дважды звонил ей весной 2019 года, а в июне того же года разговаривал по телефону со своей матерью Еленой.

О Сергее и Юлии Скрипаль

4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по заявлениям британской стороны, подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.