В Индии смягчают меры безопасности, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия на этой неделе переживает бурный рост числа инфицированных, однако ее жители уверены, что не стоит волноваться и торопить события, а пока помогут занятия йогой и медицинские маски.

"Вот Человек-паук, его предпочитают мальчики. Я вам точно говорю, половина младших школьников в городе носит на лице Человека-паука. А девочки чаще покупают [маски] с персонажами из мультфильмов про пони", - парень по имени Камал торгует масками на одном из самых известных рынков индийской столицы Сароджини-маркет. Он продает маски разных цветов и с разным рисунком - на любой вкус. "Всего 50 рупий (70 центов), сэр", - улыбается он.

С улиц исчезли блокпосты со строгими полицейскими, но жители Нью-Дели в соответствии с указаниями властей закрывают лица медицинскими повязками, национальными платками и шалями.

При этом власти смягчают строгие меры безопасности. Уже открываются магазины и лавки, в ближайшее время ожидают и открытия храмов, многие из которых были закрыты впервые за свою многовековую историю, а также ресторанов и торговых центров.

По данным министерства здравоохранения и благополучия семьи, в воскресенье за сутки в стране был выявлен 9 971 новый случай инфицирования, а общее число заразившихся достигло 246 628. Всего за несколько дней страна поднялась с седьмого на пятое место в рейтинге стран по числу заразившихся коронавирусом, который составляет Университет Джонса Хопкинса, опередив сначала Италию, а за минувшие сутки и Испанию.

Этот обычно оживленный базар почти пуст, но лавки уже начинают открываться после долгого перерыва, и один из самых ходовых товаров - защитные маски. Самые модные - с фото нижней части лица болливудских звезд.

Хозяин магазина, в котором работает Камал, господин Бхандаркар, уверен, что маски - не временное явление, это надолго. "Никакие строгие меры изоляции или лекарства пока не помогли. Мы можем только закрывать лицо!" - говорит он.

Индия стала одной из немногих стран мира, где требование закрывать нос и рот в целях борьбы с коронавирусной инфекцией не вызвало протестов со стороны населения, хотя здесь нет традиции закрывать лица, как на арабском Востоке.

"Вот посмотрите, уже скоро будут заказы из школ и колледжей. Все дети в сентябре пойдут учиться в масках", - уверен Бхандаркар. Университеты и школы по всей стране были закрыты с 16 марта, когда центральное правительство объявило о борьбе с коронавирусом. Теперь в Индии предполагают, что маска станет частью школьной формы, а в частных школах - даже эмблемы учебного заведения.

Йога для иммунитета

Неру-парк в столице Индии - одно из популярных среди горожан мест для занятий йогой. Почти два месяца парк был закрыт, но теперь сюда вернулись любители утренних пробежек, фитнеса и йоги.

"Главное - это иммунитет! А иммунитет дает нам йога", - объясняет йогин Вед Пракаш. Он расположился на ковриках с несколькими своими учениками - такие группы можно найти по всему парку. Пракаш уверен, что, укрепив иммунитет, можно не бояться инфекций: "Если ваш организм защищен, если вы регулярно занимаетесь йогой, то ваш организм справится с вирусом!"

Пракаш отмечает, что защитные маски мешают заниматься, особенно дыхательными упражнениями, поэтому их периодически ненадолго снимают. Но все занимающиеся обязательно соблюдают дистанцию - коврики для занятий расположены как минимум на полутора метрах друг от друга.

Еще один поклонник йоги по имени Дипак медитирует, сидя рядом на коврике. Но, услышав беседу с иностранным корреспондентом, присоединяется к разговору. "Уверен, что сейчас особенно важны не асаны (йогические позы), а дыхательные упражнения и медитация. Ведь коронавирус действует на легкие, пранаяма (дыхательные упражнения) поддерживают легкие, медитация позволяет направить энергию на борьбу с инфекциями", - объясняет он.

Профессиональные врачи при этом не разделяют уверенность в том, что йога или аюрведа могут победить новую инфекцию. Индийский специалист по легочным болезням Арвинд Кумар сообщил корреспонденту ТАСС, что их нельзя считать панацеей от вызываемого коронавирусом заболевания. По мнению многих медиков, нет никаких подтверждений тому, что традиционные практики предотвращают инфицирование и помогают при лечении инфекции.

Однако сторонников йоги поддержал премьер-министр Нарендра Моди, который в недавнем радиообращении к нации заявил, что "йога хороша для развития иммунитета и единства людей".

"У нас нет выхода"

В эти дни на улицы Нью-Дели возвращаются уличные торговцы, чистильщики обуви, разносчики товаров. И все они тоже работают в защитных масках.

Особенно необычно в них смотрятся уличные парикмахеры-наи. Они сидят под деревьями на перекрестках и улицах с ножницами и расческами у прикрепленного к стволу или забору зеркала. Традиционно такой парикмахер развлекает клиентов шутками, а также рассказывет о местных новостях. Но теперь наи сосредоточены и серьезны.

"Боюсь ли я вируса? Да, боюсь. Но что делать? У нас нет выхода", - цирюльник, представившийся Куналом, считает, что лучше работать, чем сидеть взаперти. "Мне и семье скоро нечего будет есть. Нужно открываться и работать. А вирус этот должен сам когда-нибудь завершиться!"

Многие, с кем беседовал корреспондент ТАСС на улицах Нью-Дели, утверждали, что вирус победит только время, поэтому нужно просто ждать.

"Рано или поздно болезнь пойдет на спад. А если нет, то что мы может сделать?" - риторически спрашивает Кунал.