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Пандемия коронавируса нового типа

В Соль-Илецке Оренбургской области снимут карантин с 8 июня

Режим самоизоляции сохранится до 14 июня

ТАСС, 7 июня. Карантин в городе Соль-Илецк снимут 8 июня, при этом до 14 июня в городе будет действовать режим самоизоляции, сообщается в воскресенье на сайте администрации Соль-Илецкого городского округа.

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"8 июня с города Соль-Илецка снимаются карантинные ограничения по коронавирусу. После отмены карантина на территории Соль-Илецка и всего округа в соответствии с указом губернатора Оренбургской области и постановлением администрации Соль-Илецкого городского округа, до 14 июня продолжает действовать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Сохраняется запрет на работу объектов, предоставляющих услуги населению с очным присутствием, действует масочный режим.

В Оренбургской области зарегистрирован 2 331 случай коронавирусной инфекции, в том числе 64 случая выявлены за прошедшие сутки. Выздоровели 1 636 человек, из них за сутки - восемь.

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РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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