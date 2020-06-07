Прибывшие авиарейсами в Казахстан со справкой об отсутствии коронавируса минуют карантин

НУР-СУЛТАН, 7 июня. /ТАСС/. Пассажиров, прибывающих в Казахстан из-за рубежа с действительной справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, не будут помещать на двухдневный карантин для обследования. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье обновленном постановлении главного государственного врача республики Айжан Есмагамбетовой.

"Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку с отрицательным результатом лабораторного обследования [на COVID-19] методом ПЦР, выданную не позднее пяти дней [до] даты пересечения государственной границы Республики Казахстан, не подлежат изоляции в карантинном стационаре", - говорится в документе.

В отношении прибывших из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска госграницы Казахстана на железнодорожном, морском, речном транспорте, через автопереходы будет проводиться анкетирование и забор материала для тестирования на наличие инфекции. "После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения", - следует из постановления.

Согласно ему, главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений министерства обороны, органов национальной безопасности и внутренних дел, управления делами президента, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Есмагамбетова поручила обеспечить интеграцию информационных систем частных лабораторий с информационной системой Национального центра экспертизы в области передачи результатов ПЦР-тестирования на коронавирус, а также внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами заболевания.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. К настоящему времени в Казахстане подтверждены 12 694 случая инфицирования коронавирусом, 7 135 пациентов выздоровели, 53 человека умерли.