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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Забайкалья продлили ограничительные меры до 14 июня из-за коронавируса

Ограничения касаются работы компаний общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса, а также спортивных объектов

ЧИТА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края продлило до 14 июня ограничительные меры, введенные из-за распространения в регионе коронавируса, сообщается в воскресенье на официальном портале края.

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"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в регионе пока продолжит действие режим ограничений - до 14 июня включительно. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно", - говорится в сообщении.

Ограничения затрагивают работу компаний общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса, а также спортивных объектов.

Согласно последним данным, в Забайкалье зарегистрирован 1551 случай заражения коронавирусом, выписаны 837 человек, 27 пациентов скончались. В четверг президент РФ Владимир Путин отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье. По поручению главы государства в Чите развернули военный госпиталь на 100 коек. Кроме того, в регионе работает бригада московских врачей.

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РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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