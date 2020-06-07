Захарова заявила, что масштаб проблемы расизма в США уже невозможно скрыть

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Проблема расизма в США "предстала в полный рост", и ее масштабы скрыть уже не представляется возможным. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" .

Захарова определила расовую дискриминацию в Соединенных Штатах как "второй большой блок" системных проблем внутренней западной повестки после нерешенных задач здравоохранения, отсутствия единства в западных странах, социальных и логистических проблем.

"Второй большой блок [проблем] - это <...> проблема расизма в западном обществе, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки, которая предстала в полный рост, - сказала она. - Масштаб вот этого бедствия, его невозможно скрыть".

По словам официального представителя МИД РФ, для того, чтобы "каким-то образом сохранить реноме, имидж, ту самую экспортную часть, которую они [Соединенные Штаты Америки] все время предлагали другим странам, США устраивает "локальные региональные "шумы", некое информационное движение". Захарова добавила, что проблема расизма присутствует не только в американском обществе, но и "начинает бродить по другим странам, так сказать, союзническим для США".

Смерть в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Флойда спровоцировала во многих американских штатах массовые акции протеста, которые порой перерастали в грабежи и погромы. Полицейские использовали при задержании Флойда 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя всех четырех участвовавших в задержании сотрудников полиции уволили, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. Вслед за США акции протеста прошли во многих странах мира.