В Японии впервые с марта не зафиксировали ни одного умершего из-за коронавируса за сутки

ТОКИО, 7 июня. /ТАСС/. Врачи в Японии не зафиксировали в воскресенье ни одного случая смерти среди инфицированных коронавирусом пациентов, это произошло впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Число новых случаев заражения составило за прошедшие сутки не менее 38. Общее количество инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 914. Число летальных исходов по-прежнему составляет 929.

Наибольший суточный прирост заразившихся (14) был зафиксирован в Токио. Большинство случаев инфицирования в столице всю прошедшую неделю приходится на людей в возрасте 20-30 лет, которые посещали питейные и развлекательные заведения.

В связи с угрозой второй волны коронавирусной инфекции в городе 2 июня было объявлено особое предупреждение. Его цель - призвать жителей сохранять самодисциплину и продолжать проявлять осторожность, чтобы избежать заражения. Также правительство страны и власти Токио договорились, что работникам развлекательных заведений и ночных клубов будут делать регулярные тесты на коронавирус

Всего в стране выздоровели порядка 15,6 тыс. человек. Около 100 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. Этот показатель с начала мая сократился в три раза.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.