Торгово-развлекательные центры Костромской области возобновят работу с 10 июня

ТАСС, 7 июня. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в воскресенье подписал постановление, согласно которому торгово-развлекательные центры (ТРЦ) с 10 июня возобновят работу при соблюдении требований по профилактике коронавируса. Так, одновременно принимать покупателей могут не более 50% расположенных в них магазинов, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Сергей Ситников подписал постановление об открытии с 10 июня торговых центров. Общее требование - одновременная работа не более 50% торговых точек, контроль за количеством посетителей - не более одного человека на 10 кв. м, обязательное использование как покупателями, так и продавцами средств защиты органов дыхания, организация дезинфекции рук, обработка вещей после примерки", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Также в ТРЦ запрещена работа аппаратов по продаже напитков, снэков и другой продукции, должен быть ограничен доступ посетителей к зонам отдыха, беспроводной локальной сети (Wi-Fi), скамейкам. Игровые зоны для детей и кинотеатры, расположенные в ТРЦ, остаются закрытыми. "Мы идем на такой шаг, как открытие центров, понимая, что людям необходимо приобретать вещи, а для части граждан это еще и основное место работы. Я предварительно встречался с владельцами торговых центров, и они взяли на себя обязательство обеспечить неукоснительное исполнение требований Роспотребнадзора", - приводит пресс-служба слова Ситникова.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции ввели в Костромской области с 17 марта. По состоянию на 7 июня, в регионе зарегистрирован 901 случай заражения, выздоровели 462 человека, 12 - умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,8 млн человек, около 390 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.