В Швеции очередная акция в поддержку движения Black Lives Matter собрала 2 тыс. участников

СТОКГОЛЬМ, 7 июня. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") прошла в воскресенье в городе Гётеборг на западе Швеции. В ней приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает агентство ТТ.

Как и ранее на минувшей неделе в Стокгольме и Мальмё, количество демонстрантов многократно превышало дозволенное властями во время пандемии ограничение - не более 50 человек. Такой же лимит значился в официальном разрешении полиции. Когда было объявлено о проведении акции, готовность принять в ней участие выразили около 3,7 тыс. желающих.

Полиция прибыла на место сбора участников, чтобы прекратить акцию. С демонстрантами работали стражи порядка, которые призывали митингующих разойтись и не создавать дополнительную угрозу распространения нового коронавируса. Протестующие двинулись по улице Васагатан, полиция попыталась прекратить и этот марш.

Когда организаторы объявили, что акция закончилась, не все участники разошлись. Если сам марш проходил мирно, то позже оставшиеся активисты бросали в полицейских и их машину бутылки с водой, были слышны хлопки петард, между демонстрантами началась драка.

В среду полиция разогнала демонстрацию численностью более тысячи человек на центральной площади Сергельсторг в Стокгольме. После этого участники демонстрации разбились на группы и двинулись по центру города. Против некоторых демонстрантов полиции пришлось применить горчичный газ, чтобы заставить их подчиниться приказу разойтись. Четыре человека были задержаны за призывы к насильственным действиям.