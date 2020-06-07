Губернатор Подмосковья поблагодарил Собянина за сотрудничество в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за сотрудничество в борьбе с пандемией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В "Крокусе" сегодня находится порядка 300 пациентов с коронавирусом, всего мы там развернули 1 100 коек. Мы не могли рисковать и остаться без коек. Благодарю за поддержку Москву и лично мэра за поддержку в самые сложные моменты и в прохождение пиков", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Президент "Крокус групп" Араз Агаларов сообщал, что первый корпус на 1 040 мест временного госпиталя для заразившихся коронавирусом, в который был переоборудован комплекс "Крокус экспо" в Московской области, заполнен пациентами на 30-35%, второй с 1 100 коек готов их принимать.

В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, заразились 195 017 человек, в том числе 1 956 за последние сутки. Выздоровели всего в городе 102 714 заразившихся. Подмосковье находится на втором месте в РФ после Москвы по числу заразившихся. В регионе, по данным федерального штаба, всего выявлено 44 232 случаев, 754 из них за последние сутки. Выздоровели всего 11 462 человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,8 млн человек, около 390 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.