В Туапсе установили температурный рекорд

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали исторический температурный рекорд в городе Туапсе Краснодарского края, где в воскресенье воздух прогрелся до 34 градусов, сообщил ТАСС специалист центра "Фобос".

"В Сочи к 15 часам сегодня было плюс 32 градуса. В Туапсе к этому времени воздух прогрелся до плюс 34, а это новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня - верхний рекорд превышен почти на 4 градуса", - сказал собеседник.

Он отметил, что такие температуры здесь в текущее время года случаются очень редко и более характеры для августа. Однако сейчас регион находится под влиянием антициклона, погода малооблачная, что позволяет солнечным лучам хорошо прогревать воздух.

"Такая ситуация в регионе продлится еще как минимум три дня. В послеполуденные часы температура на Черноморском побережье Кавказа от Лазаревского до Сочи будет подниматься до плюс 31-36 градусов. Этот температурный режим можно назвать аномальным", - добавил собеседник.

В ГУ МЧС сообщили, что в Сочи и Туапсинском районе было объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары до 37 градусов.