В США заявили, что в органах правопорядка страны нет систематического расизма

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Проблема систематического расизма не характерна для правоохранительных органов США. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC исполняющий обязанности министра внутренней безопасности страны Чед Вулф, признав факт единичных проявлений расовой несправедливости со стороны отдельных сотрудников.

Его попросили прокомментировать мнение о том, что массовые акции протеста в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда были обусловлены возмущением систематическими проявлениями расизма со стороны американской полиции. "Я не считаю, что у нас имеется проблема систематического расизма среди сотрудников правоохранительных органов по всей стране. Согласен ли я с тем, что отдельные сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными полномочиями? Да, безусловно", - ответил Вулф, высказав мнение о том, что подобные злоупотребления встречаются в любой профессии.

И.о. главы ведомства назвал верным решение направить на этой неделе подразделения полиции в Вашингтон для зачистки от демонстрантов подступов к Белому дому. "Я считаю, что мы поступили правильно", - заявил он в интервью телеканалу Fox News в воскресенье. Иначе, считает Вулф, беспорядки и погромы все еще продолжались бы, а "подавляющее большинство протестов сопровождались бы насилием". Учитывая переход демонстраций в мирное русло, задействовать военные части против протестующих нецелесообразно, добавил он.

После смерти Флойда массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая столицу, вводился комендантский час.

В Вашингтоне протесты начались 29 мая. В первые несколько дней они переросли в беспорядки у Белого дома. Со 2 июня накал страстей начал стихать. 6 июня в столице США прошла самая массовая с начала протестов акция, она носила мирный характер. Президент Дональд Трамп в воскресенье объявил о начале вывода из Вашингтона подразделений Национальной гвардии США, направленных туда из-за протестов.

Эксперты ООН в области прав человека пришли к выводу, что массовые протесты в США в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда отражают общественное неприятие системного расизма, провоцирующего насилие на расовой почве. Об этом говорится в их заявлении, распространенном 5 июня в Женеве.