Запуск пассажирских поездов в Израиле отложен из-за роста числа заразившихся коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июня. /ТАСС/. Возобновление движения пассажирских поездов в Израиле, запланированное изначально на 8 июня, отложено на неопределенный срок из-за роста количества заражений коронавирусом в стране с начала месяца. Об этом сообщило в воскресенье государственное израильское радио Kan со ссылкой на представителей министерства транспорта.

По данным радиостанции, решение о новой дате запуска пассажирского железнодорожного сообщения в стране, приостановленного в середине марта, будет принято на предстоящем в понеделник заседании правительственной комиссии по противодействию распространению коронавируса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье на еженедельном заседании кабмина, что "созывает на завтра [8 июня] заседание правительственной комиссии по вопросам коронавируса". "Мы решим, какие меры необходимо предпринять для снижения заболеваемости в школах, на общественном транспорте и в других местах", - распространила высказывания Нетаньяху на заседании кабмина его канцелярия.

Премьер, выступая перед министрами в воскресенье, отметил, что "в Израиле в последние восемь дней наблюдается рост [числа] случаев заражения коронавирусом". Это "отчасти связано с введением послаблений и возобновлением экономической деятельности", но "в значительной степени вызвано пренебрежением правилами ношения масок, дистанции и гигиены", добавил он. Премьер призвал израильтян "соблюдать правила ради здоровья, жизни, работы" и подчеркнул, что "без ношения масок, без соблюдения дистанции и гигиены" Израиль "не сможет вернуть экономику в нужное русло".

В начале мая Нетаньяху, представляя план выхода из карантина, отметил, что Израиль будет возвращать ограничительные меры в случае продолжительного роста числа инфицированных за сутки более чем на 100. С 15 мая власти разрешили проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек, 17 мая открылись школы, 20 мая - пляжи, с 27 мая разрешена работа бассейнов, ресторанов и кафе. 30 мая впервые за месяц за 24 часа было выявлено более 100 заразившихся коронавирусом, 6 июня этот показатель достиг 160.

С 27 мая из основных предписаний Минздрава в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски наказывается штрафом в 200 шекелей (около 55 долларов).