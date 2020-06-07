Число выздоровевших после коронавируса военных в Вооруженных силах превысило 4,4 тыс.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией военных в ВС РФ превысило 4,4 тыс. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 78 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 409 человек", - сообщили в военном ведомстве. Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилось до 457.

По данным военного ведомства, число военнослужащих с коронавирусом, по состоянию на 6 июня, составляет 1 510, в вузах Минобороны зарегистрировано 385 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 306 случаев среди гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся военнослужащих нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся двое, в состоянии средней тяжести - шесть человек.

По данным на 7 июня, из военных комиссариатов в Вооруженные силы направлено более 10 тыс. человек, на призывные и сборные пункты после тестирования не допущены 10 человек.