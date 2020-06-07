В мире за сутки выявили более 136 тыс. инфицированных коронавирусом

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 136 тыс., приблизившись к 6,8 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 4,5 тыс. и превысило 397 тыс. Соответствующие данные опубликовала в воскресенье ВОЗ.

По состоянию на 11:00 мск 7 июня в мире были зарегистрированы 6 799 713 инфицированных и 397 388 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 136 409, а умерших - на 4 586. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 127 950 новых случаев заражения и 5 647 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 234 875. За сутки этот показатель возрос на 79 505. Количество умерших там увеличилось на 3 227 и достигло 179 394. В Европе насчитывается 2 268 311 заразившихся и 183 732 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 312, а умерших - на 604.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 623 684, зафиксировано 14 326 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 658, умерли 302 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 886 794 человека. Далее следуют Бразилия (645 771), Россия (467 673), Великобритания (284 872), Испания (241 310), Индия (246 628), Италия (234 801), Перу (187 400), Германия (183 979) и Иран (169 425).