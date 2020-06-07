Глава Тольятти отказался судиться с оскорбившим его местным жителем

САМАРА, 7 июня. /ТАСС/. Глава Тольятти Сергей Анташев в праздник Святой Троицы, который в этом году совпал с празднованием дня города, заявил о том, что он отказывается судиться с местным жителем, в отношении которого он ранее подал иск за оскорбление в соцсетях. Об этом Анташев сообщил в воскресенье в Instagram.

"Некоторое время назад я обратился в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к жителю нашего города Кандалинцеву. В день рождения нашего любимого города и в праздник Великой Троицы, который символизирует всеобщее единение, человеколюбие и примирение, мои близкие, друзья и единомышленники обратились ко мне с просьбой простить последнего. И я как человек православный сделал это. Я не буду судиться с ним", - написал Анташев.

Во время обсуждения в социальных сетях целесообразности установки скульптурной композиции "Ожидание солдата", созданной по проекту скульптора Зураба Церетели, один из пользователей оскорбил мэра и обвинил его в том, что результаты онлайн-голосования, предшествующие установке памятника, были аннулированы намеренно, чтобы специально выбрать памятник авторства Церетели.

После этого глава города обратился в суд с требованием выплатить ему 15 млн рублей.