"Известия": работодателей могут обязать при найме отдавать предпочтение россиянам

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Введение норм, предписывающих работодателям отдавать предпочтение российским гражданам при приеме на квалифицированную работу, обсуждается на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на попавший в ее распоряжение отчет Минтруда.

Согласно документу, власти могут ввести меры, "обеспечивающие приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места".

Как отмечает издание, пока закон не обязывает нанимателей обеспечивать работой в первую очередь граждан РФ, хотя в некоторых сферах число иностранных сотрудников ограничивается.