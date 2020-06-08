В Коми после жалоб жителей проверят счета за тепло в Ижемском районе

"В апреле мы эту тему [проблему с корректировочными счетами в Усинске] услышали, попросили прокуратуру провести проверки, они были проведены, проверялось все - действие счетчиков, правильность их подключения. Потом из Ижемского района обратились, мы собрали все обращения и от администрации написали коллективное заявление в прокуратуру. Чтобы было под нашим патронажем, чтобы было уже понятно всем тепловым, энергетическим компаниям, что нельзя ни в коем случае поправлять свое финансовое положение за счет кошелька жителей республики", - рассказал Уйба, отвечая на вопросы жителей, видеозапись размещена на официальной странице Республики Коми во "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, в заявлениях жителей Ижемского района он сам видел обозначенные суммы в 82 тыс., в 50 тыс. рублей. "Конечно, это какая-то ошибка, но людям это приходит, люди переживают. Мы разберемся", - подытожил Уйба.

Как сообщалось в апреле, ООО "Усинская тепловая компания" в конце марта выставила жителям корректировочные счета за отопление в 2019 году. В социальных сетях люди жаловались, что только за тепло им нужно заплатить от 17 тыс. до 35 тыс. рублей. На ситуацию отреагировал врио главы региона, поручив провести проверки. По информации республиканской прокуратуры, всего было проверено 86 домов Усинска, жителям которых пришли квитанции с корректировкой. Были выявлены нарушения при монтаже и настройке приборов учета. Также обнаружены факты ввода в эксплуатацию приборов, не соответствующих требованиям законодательства, что повлияло на показания.

По итогам проверки прокуратура Усинска внесла в ООО "Усинская тепловая компания" представление. В 73 домах ожидается отмена корректировки, в 10 - частичный перерасчет. В одном доме корректировка отменена еще в период проведения проверки. Кроме того, выявили нарушения в работе девяти управляющих компаний, которые не в полной мере и несвоевременно выполняли работы, чтобы исключить повышенный расход тепла.