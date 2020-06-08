Двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну вводится в Великобритании

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Двухнедельный карантин вводится с понедельника для всех въезжающих на территорию Великобритании. О вступлении в силу новых правил в целях борьбы с распространением нового коронавируса сообщает МВД Соединенного Королевства.

Люди, прибывающие в страну самолетом, поездом или на пароме, будут обязаны заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие 14 дней. За отказ предоставить эти сведения положен штраф в размере £100 (почти 8,7 тыс. рублей по текущему курсу).

Работники сферы здравоохранения будут проводить выборочные проверки по указанным в анкетах адресам. Для нарушителей режима предусмотрены штрафы в размере £1 тыс. (около 87 тыс. рублей).

Исключения из правил

Новый режим не будет действовать при поездках внутри Единого иммиграционного пространства, включающего Соединенное Королевство, Нормандские острова, остров Мэн, а также Ирландию. При этом граждане Соединенного Королевства, въезжающие на его территорию из иных стран, будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин так же, как иностранцы.

Исключения будут сделаны для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, водителей грузовиков, доставляющих с континента товары в Великобританию, медицинских работников, иностранных должностных лиц и британских граждан, регулярно путешествующих по работе, пациентов, едущих получать лечение в Великобританию по предварительной договоренности, а также авиапассажиров, следующих через Соединенное Королевство транзитом и не проходящих пограничный контроль.

Новые правила встретили активное сопротивление со стороны туркомпаний и авиаперевозчиков, призывающих правительство страны пересмотреть принятое решение. Их представители называют введенные меры слишком строгими и настаивают на том, что из-за них авиационная отрасль и сфера туризма понесут еще большие убытки.

На данный момент британские власти допускают лишь то, что в будущем со странами с благополучной эпидемиологической обстановкой могут быть созданы специальные туристические коридоры, позволяющие обходить действующие ограничения.

Коронавирус в Великобритании

Цель вводимой меры - ограничить число завозных случаев заражения новым коронавирусом, чтобы не допустить второй волны эпидемии после ослабления карантина внутри страны.

Соединенное Королевство оставалось одним из немногих европейских государств, не ограничивавших въезд на свою территорию. Руководство страны и эксперты настаивали на том, что введение ограничений на въезд и изоляция прибывающих не дадут заметного эффекта в условиях быстрого распространения вируса внутри королевства. Теперь этот процесс существенно замедлился, постепенно сокращается число смертей, а власти начали снимать введенные 23 марта ограничения для жителей страны.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. С 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов, а также некоторые храмы. По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 286 тыс., а число летальных исходов - 40,5 тыс. За последние сутки отмечены 77 новых смертей и 1 326 случаев заражения.