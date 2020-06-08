В Коми подготовят программу развития экотуризма в охраняемом ЮНЕСКО нацпарке "Югыд ва"

СЫКТЫВКАР, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Коми подготовит программу развития экологического туризма для увеличения турпотока в особо охраняемые природные территории региона, прежде всего в национальный парк "Югыд ва". Об этом рассказал врио главы региона Владимир Уйба.

""Югыд ва" - это уникальный парк, но сегодня он работает на 5-10% или практически не работает. Это наша гордость, неслучайно парк находится под охраной ЮНЕСКО. Но охранять - это не значить закрыть и никого не пускать. Есть направления, по которым люди со всего мира готовы приехать, например, на фотоохоту, но нужно создать условия, чтобы были места отдыха, чтобы было комфортно. Мы готовим видение экотуризма в республике, буквально на следующей неделе я хочу заявиться в правительство РФ. Туризм - экономически очень выгодная история, его нужно развивать", - сказал Уйба вечером в воскресенье, отвечая на вопросы жителей региона.

Ранее в четверг Уйба побывал в Вуктыльском районе республики, посетил гостевой комплекс нацпарка, расположенный в селе Подчерье. Он отметил, что правительство республики предложит для национальной программы Ростуризма экомаршруты по лесам и круглогодичные туристские продукты.

Нацпарк "Югыд ва" ("Светлая вода"), учрежденный в 1994 году для сохранения природы Приполярного и Полярного Урала, является самым большим массивом первичных лесов в Европе, которые сохранились в нетронутом состоянии. Парк и граничащий с ним Печоро-Илычский заповедник входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО и именуются "Девственные леса Коми". Нацпарк "Югыд ва" является наиболее посещаемым в Коми среди туристов. Ежегодно он принимает более 7 тыс. путешественников. Их привлекают самые высокие вершины Урала: горы Народная, Карпинского, Колокольня, Тельпос-из, Сабля и символ парка - Манарага, а также порожистые горные реки.