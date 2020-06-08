На северных Курилах объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Сахалинские спасатели в понедельник объявили штормовое предупреждение на территории Северо-Курильского района (Курильские острова, Сахалинская область) в связи с прогнозируемым сильным дождем. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - говорится в распространенном сообщении.

По данным сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный дождь. За 12 часов прогнозируется более 50 мм осадков. Такие погодные условия могут привести к ДТП, размыву территорий и другим серьезным последствиям. Спасатели не рекомендуют жителям Северо-Курильска покидать город без особой необходимости.

Сейчас на северных Курилах отмечается пасмурная погода, идет легкий дождь. Ветер слабый, температура воздуха опустилась до отметки плюс семи градусов.

Северо-Курильский городской округ расположен на острове Парамушир северной группы Большой Курильской гряды и состоит только из одного населенного пункта - Северо-Курильска. В нем проживают около 2,5 тыс. человек. Северо-Курильск не имеет воздушного и морского сообщения с Сахалином.