ВЦИОМ: россияне больше заботятся о здоровье и отношениях в семье, чем о карьерном росте

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россияне считают наиболее значимыми сторонами своей жизни здоровье, отношения в семье и безопасность, наименьшую важность для них представляет возможность принимать участие в общественной и политической жизни, а также карьерный рост. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Наиболее значимыми сторонами жизни наших соотечественников остаются здоровье (их собственное и их близких) - 99%, отношения в семье (98%) и безопасность (97%). Также высокое значение имеют для наших соотечественников материальное положение семьи (96%) и их среда обитания, экология в месте проживания респондентов - 96%. Социальная инфраструктура в месте проживания важна для 94% сограждан", - рассказали исследователи.

Для россиян важны возможности общения с друзьями и близкими (93% опрошенных) и достижения поставленных целей (84%). Многие респонденты (87%) в перечне приоритетных тем назвали актуальную экономическую и политическую обстановку в стране.

Авторы опроса отметили, что повысилась важность климата в месте проживания респондентов, о ней заявили 78%, что на 11 процентных пунктов выше результата 2017 года. А наличие досуга и возможности его проведения, в том числе во время отпуска, наоборот, теряет значимость: 70% против 82% 15 лет назад. Возможность творческой самореализации (61%) и социальный статус и занимаемое в обществе положение (60%) также стали меньше интересовать россиян. "Это минимальные зафиксированные значения за весь период мониторинга с 2005 года", - подчеркнули во ВЦИОМ.

Социологи констатировали, что наименьшую важность для россиян на сегодняшний день представляют участие в общественной и политической жизни (40% против 52% в 2017 году), а также продвижение по карьерной лестнице (33% против 41% в 2017 году).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 мая методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.