На Северном форуме обсудят проблемы транспортной инфраструктуры в Арктике

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Вопросы транспортной инфраструктуры в Арктике обсудят на полях Северного форума по устойчивому развитию, который планируется провести 27-30 сентября в Якутске. Об этом сообщил ТАСС представитель оргкомитета, заведующий общеуниверситетской кафедрой североведения Северо-Восточного федерального университета Михаил Присяжный.

"Основная тема форума в 2020 году - возможности развития транспортной инфраструктуры северных территорий и Арктики. В рамках форума основное внимание будет уделено северо-восточному сектору Арктики, где происходят глобальные изменения, требующие комплексных междисциплинарных исследований с участием международного экспертного сообщества", - сказал Присяжный.

"Нужно учитывать, что основной массив многолетней мерзлоты находится именно здесь, и все изменения климата, происходящие в данном регионе, сказываются на глобальном потеплении", - отметил он.

Организаторы надеются, что Северный форум по устойчивому развитию станет одной из ведущих мировых площадок для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Особое внимание предстоит уделить меняющемуся представлению о возможностях Северного морского пути для развития многих стран мира.

Организаторами форума являются правительство Республики Саха (Якутия), международная неправительственная организация "Северный форум" и Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова. Ожидается, что на форум приедут ведущие эксперты из восьми арктических и неарктических государств, имеющих интерес к вопросам устойчивого развития Севера и Арктики (Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия).

С 2019 года форум проводится в Республике Саха (Якутия). В 2019 году в нем приняли участие ученые, представители международных организаций и дипломатических корпусов из 14 стран.