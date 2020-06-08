Выпускники Дальневосточного федерального университета получат дипломы на почте

"Выпускникам 2020 года дипломы будут направлены почтой. Форма проведения выпускных сейчас обсуждается", - сообщили в вузе.

В этом году университет выпустит 5,2 тыс. студентов. В пресс-службе уточнили, что точное число выпускников, которым разошлют дипломы, будет зависеть от того, как они справятся с экзаменами. Пока итоговые испытания прошли только в двух студенческих группах, и все выпускники сдали экзамены успешно. Сроки выдачи документов о получении высшего образования в университете пока не называют.

В Дальневосточном федеральном университете учатся и работают 23 тыс. человек, более 3,5 тыс. из них иностранные студенты.

Ранее министерство науки и высшего образования РФ поручило вузам и научным организациям снимать ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в регионе, где они расположены. Согласно документу, вузы должны обеспечить дистанционный формат сдачи сессий и государственных экзаменов студентами. Кроме того, президент России Владимир Путин в мае призвал федеральные власти уделить особое внимание трудоустройству выпускников вузов.

В Приморье с начала пандемии коронавирусом заразились 2 375 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,8 млн человек, около 390 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.