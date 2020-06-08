Власти Камчатки подтвердили наличие зараженных коронавирусом в Доме ребенка

8 июня в СМИ Камчатского края появилась информация о массовом заражении коронавирусом сотрудников Дома ребенка в краевой столице полуострова. По данным журналистов, их количество превышает 20 человек, среди заболевших есть и дети. Оперативный комментарий в краевом Минздраве о точном количестве пациентов с официально подтвержденным диагнозом ТАСС получить не удалось.

"По моим данным, заразились 24 человека. У большинства из них коронавирус протекает бессимптомно. Мы направим этих людей в санаторий "Жемчужина Камчатки", как только развернем там госпиталь. Эти работы должны быть закончены уже сегодня вечером", - сказал Василевский.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщили, что из-за нехватки коек для лечения пациентов с коронавирусом крупнейший санаторий Камчатки в понедельник переоборудуют в госпиталь. Также дополнительные койко-места впервые оборудуют вне учреждения здравоохранения - в Камчатском выставочном центре. На сегодня в стационарах находятся 423 человека при имевшихся 406 койках. В медицинских учреждениях края провели уплотнения, койки поставили в коридорах и других помещениях.

В конце мая вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил держать на особом контроле ситуацию с обеспечением медицинских средств и наличием койко-мест в больницах Камчатки и еженедельно докладывать ему об обеспеченности медицинских учреждений лекарствами и медицинским оборудованием.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 1 125 случаев заражения коронавирусом. 391 человек выздоровели, 23 пациента умерли. Среднесуточный темп прироста зараженных - около 4%. Наиболее серьезные очаги заражения зафиксированы на Петропавловск-Камчатской станции скорой помощи, на горнодобывающем и рыбообрабатывающих предприятиях.