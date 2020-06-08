Военные медики Восточного военного округа в Забайкалье начали прием первых пациентов

ЧИТА /Забайкальский край/, 8 июня. /ТАСС/. Военные медики Восточного военного округа начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в Чите в Забайкальском крае. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Сегодня осуществлен прием первых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Работа госпиталя ведется в штатном режиме", - приводят в военном ведомстве слова начальника госпиталя подполковника Виталия Нама.

В полевом госпитале развернули приемное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лабораторию. В Минобороны отметили, что в распоряжении медиков имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона по поручению губернатора организует ремонт подъездной дороги.

"В полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа, развернутый по поручению президента РФ Владимира Путина в Чите в районе поселка Каштак, поступили первые пациенты с диагнозом COVID-19. На данный момент в госпитале находится шесть человек. На месте побывал губернатор Забайкальского края Александр Осипов", - говорится в сообщении на официальном портале Забайкальского края. "В настоящее время ситуация не вышла на плато, у нас идет прирост выхода заболевающих каждый день. За последние четыре дня количество заболевающих каждый день составляло более 70 человек, в то время как неделю-полторы назад было около 50. При этом из 1018 коек, которые развернуты по краю, более 800 занято, основное количество заболевающих именно в Чите. Около 400 коек по территории региона, остальные 600 - в Чите", - приводятся в сообщении слова Осипова.

Ранее военные медики Восточного военного округа для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в соответствии с поручением президента России Владимира Путина совершили марш на штатной технике протяженностью более 700 км из пункта постоянной дислокации в Читу, где в течение двух суток развернули госпиталь и приступили к работе.