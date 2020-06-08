В Бурятии увеличили количество бюджетных мест в медицинских колледжах

УЛАН-УДЭ, 8 июня. /ТАСС/. Дополнительные бюджетные места выделили для абитуриентов двух медицинских колледжей в Бурятии, где готовят специалистов со средним медицинским образованием. Количество бюджетных мест увеличено с 203 до 338, сообщили ТАСС в республиканском правительстве.

"С учетом потребности в среднем медицинском персонале выделено дополнительно 135 бюджетных мест для подготовки среднего медперсонала. Контрольные цифры приема в медицинские колледжи республики увеличились с 203 до 338 бюджетных мест, при этом в 80% (270 мест) прием будет осуществляться по договору о целевом обучении", - сообщили в правительстве.

В Минздраве региона уточнили, что дополнительные бюджетные места появились в Республиканском базовом медицинском колледже им. Э. Р. Раднаева в городе Улан-Удэ и в Байкальском базовом медицинском колледже в поселке Селенгинск. "Уже началась работа по заключению договоров о целевом обучении с выпускниками школ", - отметили в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в учебные заведения по медицинским специальностям, установив по самым дефицитным направлениями почти стопроцентное целевое обучение. Также глава государства предложил формировать квоты на целевой прием по заявкам регионов. Субъекты в свою очередь должны предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам.