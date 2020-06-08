Хабаровский край получил препараты для профилактики клещевого энцефалита

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Противоклещевой иммуноглобулин поставили в Хабаровский край, где власти сообщали о недостатке необходимых для профилактики клещевого энцефалита препаратов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Власти Хабаровского края в конце мая заявили о недостатке вакцины от клещевого энцефалита и иммуноглобулина. Глава края Сергей Фургал сообщал, что цена на эти препараты устанавливается государством, но не является привлекательной для поставщиков, предприятия не выходили на конкурс. Регион обратился в федеральный центр с просьбой оказать содействие в получении необходимого количества препарата.

"В Хабаровский край поставили противоклещевой иммуноглобулин - это более 15 тыс. доз для медицинских организаций. В понедельник подведомственные региональному Минздраву организации начали получать препарат. Изначально эта поставка планировалась на конец июня, но пришла раньше. Этого количества достаточно, в случае необходимости будут организованы дополнительные поставки", - сказал представитель пресс-службы.

Препарат предназначен для экстренной профилактики клещевого энцефалита после присасывания клещей. Противоклещевой иммуноглобулин также закупают фармацевтические организации для продаж через аптеки. В июне также должна прийти партия противоклещевой вакцины в объеме более 44 тыс. доз.

По данным регионального Минздрава, ситуация с централизованными поставками противоклещевой вакцины и иммуноглобулина связаны с технологическими перебоями со стороны производителей.

По информации Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю на конец прошлой недели, с начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей в медицинские организации края обратились свыше 2,6 тыс. человек, из них более 1,1 тыс. - дети.