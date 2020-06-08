В Крыму предлагают использовать вытекающие из пещер в море источники для обеспечения водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Ученые географического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) предлагают властям республики рассмотреть проект добычи пресной воды из Черного моря, куда она стекает из пещер в разных частях полуострова, рассказал ТАСС старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии вуза Геннадий Самохин.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Этот канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Глава республики Сергей Аксенов в июне сообщил, что 2020 год является одним из самых засушливых в регионе за 150 лет наблюдений.

"Это ряд крупных пресных источников, которые выходят ниже уровня моря. Их называют еще субмаринными источниками: район мыса Тарханкут в западной части, в районе Судака на юго-востоке и район мыса Айя на юго-западе Крымского полуострова, в районе Севастополя, где вода вытекает из пещер на глубине 12-20 метров, а кое-где, как, к примеру, у мыса Тарханкут, пресные источники бьют на дне, под водой. Эту воду можно собирать и подавать на поверхность", - сообщил Самохин.

В частности, по его словам, существует несколько вариантов добычи воды. Один из них предполагает установку улавливающего купола над источниками на глубине 10-12 м по примеру перевернутой банки, из которой можно будет выкачивать пресную воду и подавать ее на поверхность.

"На мысе Айя пресная река выходит из подводной пещеры. Можно установить перегородку, соорудив тем самым резервуар, пробить скважины и отбирать воду. По нашим подсчетам, этого хватит, чтобы напоить такой город как Балаклава, где проживает около 40 тыс. человек", - говорит Самохин, который является также главой совета Российского союза спелеологов.

Двухэтажные реки

Ученый также отмечает, что рассматривается еще ряд вариантов водоснабжения полуострова. К примеру, разрабатывается возможность подачи воды из подруслового стока рек.

"Под руслами рек на глубине от 20 до 35 метров есть нижний горизонт или подрусловый сток. Это как бы второй этаж реки, второй ее уровень, который не используется. Он просто вытекает в море, а ее можно использовать для наполнения водохранилищ. Пример тому - Инкерманский водозабор в Севастополе, который работает более 40 лет и находится на глубине 30 метров", - сообщил Самохин.

По его словам, совместно со специалистами предприятия "Энергостальпроект" из Севастополя разработано техническое решение, которое предполагает строительство траншей-отводов для улавливания воды и ее подачи для наполнения самого большого в Крыму Межгорного водохранилища, откуда она самотеком по системе Северо-Крымского канала могла бы доставляться в степную часть полуострова.

Еще одно направление - традиционное водопользование, к примеру, родники. "Небольшой родничок дает 100 граммов воды в секунду. Казалось бы немного, а в сутки это 8,5 кубометров воды. А эти родники практически никто не использует, их много в степи. Надо просто вспомнить, что до прихода в Крым вод Днепра по Северо-Крымскому каналу с античных времен на полуострове умели собрать и сберечь каждую каплю воды. Сейчас надо это все вспомнить и рационально использовать", - сказал Самохин.

Проблемы с водой

Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в июне сообщал ТАСС, что наливные водохранилища и водохранилища естественного стока в настоящее время заполнены от 2,6% до 80,4%. Всего в регионе, по данным Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации, 14 водохранилищ естественного стока, куда собирается вода с горных рек, и 8 наливных водохранилищ, куда вода поставлялась по Северо-Крымскому каналу. Сейчас по каналу перебрасывается вода крымских рек и подземные воды.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, покрывавшему до 90% потребностей республики в воде как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью удовлетворить к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.