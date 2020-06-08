Психолог советует выходить из режима самоизоляции постепенно, не перегружая организм

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Переход от режима самоизоляции к обычной жизни должен быть аккуратным и постепенным, не следует сразу делать все то, что было недоступно, чтобы не перегрузить организм. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России, член-корреспондент Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук Светлана Лазуренко.

"Достаточно большое количество людей сможет справиться с проблемами выхода из самоизоляции самостоятельно. Только я советую придерживаться медленного и постепенного перехода от режима самоизоляции к обычному, не сразу удовлетворять все свои желания, а осознавать, что организм достаточно ослаблен как физически, так и психологически. Нужно быть очень осторожными и входить в привычную жизнь медленно, постепенно, внимательно прислушиваясь к своему физическому и психологическому состоянию", - сказала она.

Психолог также советует тем, у кого в этот период возникнут сложности или появятся незнакомые ощущения, не пренебрегать помощью специалистов. "Бесплатная, доступная психологическая помощь гражданам обеспечена", - сказала Лазуренко.