Психолог: пандемия коронавируса не повлияет на готовность выпускников к сдаче ЕГЭ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Несколько месяцев режима самоизоляции и дистанционного обучения в целом не должны повлиять на готовность выпускников к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), однако у некоторых могут возникнуть психологические трудности. Такое мнение в интервью ТАСС выразила руководитель центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России, член-корреспондент Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук Светлана Лазуренко.

"Выпускники - это все-таки взрослые люди, социально зрелые личности. Мы с вами понимаем, что готовились они к экзаменам не два-три месяца, а более длительный срок. Мне кажется, что эти два-три месяца необычного режима жизни не могут кардинальным образом изменить готовность молодых людей к сдаче экзамена. С другой стороны, <...> самоизоляция как раз позволила в определенной степени сконцентрировать внимание на подготовке к экзаменам, - рассказала она. - У данной ситуации, как и у любой другой, есть свои плюсы и свои минусы. Но у определенной части школьников, конечно, могут возникнуть психологические трудности".

По словам Лазуренко, очень многое также зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. При этом она отметила, что сегодня любой подросток в случае необходимости может дистанционно получить психологическую помощь. "Информацию о том, как ее получить, можно найти на сайтах ведущих учреждений, на сайте Российского психологического общества, Российской академии образования. Сегодня как со стороны психологического сообщества, так и со стороны государства сделано все, чтобы организовать психологическую поддержку и провести экзаменационную сессию так, чтобы объективно оценить знания наших выпускников", - заключила она.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.