В Госдуме разработали законопроект о минимальной почасовой оплате труда

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов направили на отзыв в правительство разработанный ими законопроект о введении минимального почасового уровня оплаты труда в 150 рублей при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени. Текст инициативы и пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

Авторы, в частности, указывают на то, что "в условиях распространения новой коронавирусной инфекции работодатели стараются избегать заключения трудовых договоров на неопределенный срок, поскольку при привлечении работника на временную работу они не несут обязательств, связанных с сокращением персонала". При этом работодатель вправе исчислять оплату труда такого работника исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаемого исходя из величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

В ЛДПР указывают на то, что величина прожиточного минимума трудоспособного населения "крайне низка и не обеспечивает воспроизводства рабочей силы, а обеспечивает лишь уровень физиологического выживания человека". В связи с этим, "использование МРОТ, установленного с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, для исчисления оплаты труда при привлечении работника на временную работу на условиях неполного рабочего времени не позволит обеспечить ему нормальную жизнь в течение месяца", говорится в пояснительной записке.

"В России часовая ставка исходя из МРОТ крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65, 92 рубля в июле", - напоминают в ЛДПР, отмечая, что применение таких ставок позволяет работодателям получать необоснованно высокую прибыль и избегать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды.

"В целях решения обозначенных выше проблем предлагается для исчисления оплаты труда работника при заключении с ним срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени установить с 1 января 2021 года минимальный почасовой уровень оплаты труда в сумме 150 рублей в час, который превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ, - говорится в пояснительной записке. - Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год". При этом само понятие МРОТ и методика его определения данной инициативой не затрагивается.