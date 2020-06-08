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Пандемия коронавируса нового типа
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Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 13 млн

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки было сделано 294 тыс. тестов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские специалисты провели более 13 млн тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В РФ проведено более 13 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 294 тыс. тестов.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 12 млн, Роспотребнадзор сообщил 5 июня.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 320 тыс. человек.

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