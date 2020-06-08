Во Владивостоке ко Дню России появится граффити, посвященное Владимиру Арсеньеву

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Художники из Владивостока приступили к росписи подпорной стены в центре города. Ко Дню России они создадут граффити, посвященное писателю, этнографу и исследователю Владимиру Арсеньеву, сообщил ТАСС начальник управления по делам молодежи Владивостока Сергей Язев.

Граффити-работы, приуроченные ко Дню России, готовят художники в разных городах. Так, художники Новороссийска создают граффити "Спасибо врачам" на одной из стен дома, напротив городской больницы, в Екатеринбурге изобразят семью, запускающую с балкона бумажные самолеты.

"Акция проходит в пяти городах России. Почетно, что Владивосток стал одним из участников. Мы рады, что у молодых художников появилась возможность реализовать себя, сейчас во Владивостоке большое внимание уделяется граффити-сообществу. Важно, чтобы молодежь имела возможность приносить городу пользу и красоту. Со своей стороны мы дали художникам возможность выбора подходящей для росписи стены и помогли согласовать эскиз граффити", - разъяснил Язев.

Участник команды Effectgraff Сергей Мотофанов сообщил, что пять художников за пять дней создадут граффити, на которое потребуется около 70 литров фасадной краски и сто баллонов аэрозолей. По задумке, краской из баллонов будут прорисованы только детали.

"Идея акции состоит в том, чтобы изобразить человека, который многое сделал для региона. По нашей задумке, писатель и этнограф Владимир Арсеньев будет изображен погруженным в воспоминания о тайге. Взгляд его будет устремлен вдаль, где он вместе со своим проводником, нанайским охотником Дерсу Узала сидит возле костра. Огонь символизирует передачу знаний и мудрости коренных народов. Мы работаем именно в стиле граффити, чтобы отразить современный взгляд на вклад Арсеньева в изучение Приморского края", - разъяснил Мотофанов.

Приморские художники присоединились к акции по приглашению коллег из Санкт-Петербурга. Администрация Владивостока поддержала идею и разрешила роспись выбранного граффити-мастерами объекта.