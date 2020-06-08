За сутки в России умерли от коронавируса 112 человек. Это самый низкий показатель с 25 мая

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 985, всего в России заразились 476 658 человек. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Симптомов нет у 3 293 (36,6%) новых заразившихся. В настоящее время в РФ 239 999 активных случаев.

Новый 2001 случай зафиксирован в Москве, 751 в Московской области, 326 в Санкт-Петербурге, 305 в Нижегородской области и 249 в Свердловской области.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 957, общее число выздоровевших в России достигло 230 688. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составляет 48,4% от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Наибольшее число выздоровевших пациентов за сутки зафиксировано в Москве (1 633), Подмосковье (569), Санкт-Петербурге (156), Брянской области (104) и в Чувашии (102).

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции выросло за сутки в России на 112 человек и составляет 5 971. Согласно данным штаба, это самый низкий показатель с 25 мая, когда было зарегистрировано 92 летальных исхода. Общее число умерших из-за коронавируса составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

За сутки скончался 51 человек в Москве, 15 - в Санкт-Петербурге, 11 - в Московской области, пять - в Дагестане, четверо - в Нижегородской области, трое - в Челябинской области.