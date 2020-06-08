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В Волгоградской области из-за жары отменят обязательное ношение перчаток

В качестве альтернативы жителям региона предлагается чаще мыть руки хозяйственным мылом и пользоваться антисептиками

ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. В Волгоградской области из-за жары отменят обязательное ношение перчаток, решение примут в понедельник по поручению губернатора Андрея Бочарова, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

"В Волгоградской области установилась высокая дневная температура воздуха [около 30 градусов], и в ближайшие дни ожидается ее повышение. В связи с этим губернатор Андрей Бочаров поручил до конца дня рассмотреть и принять решение по вопросу обязательного ношения перчаток", - сказано в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что предлагается носить перчатки не в обязательном, а добровольном порядке. В качестве альтернативы - регулярно мыть руки хозяйственным мылом и использовать антисептики.

Ранее режим самоизоляции в Волгоградской области продлили до 16 июня включительно.

С 31 мая и по настоящее время действовал обязательный режим ношения масок и перчаток в транспорте и в общественных местах. Однако 8 июня оперативный штаб получил поручение до конца недели подготовить предложения о возможности смягчения ограничительных мер.

В Волгоградской области остаются закрытыми торгово-развлекательные центры, музеи, театры, кинотеатры, летние кафе и рестораны.

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РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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