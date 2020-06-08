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Пандемия коронавируса нового типа

Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,01

В Москве этот показатель составил 0,93

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России колеблется в районе единицы. За сутки он вырос на 0,02 - до 1,01. В Москве этот показатель установился на отметке ниже единицы и составил 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в понедельник данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Сразу в пяти из десяти регионов, где выявлено наибольшее количество заразившихся, коэффициент также ниже единицы. Помимо Москвы это Санкт-Петербург (0,93), Нижегородская (0,95), Свердловская (0,8) и Калужская области (0,95). В Подмосковье, Дагестане, Тульской и Ростовской областях показатель держится в районе единицы.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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