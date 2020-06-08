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Почему давать милостыню не очень правильно

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© ТАСС

По разным оценкам, каждый год в России на благотворительность жертвуется от 17 до 460 млрд рублей. Это колоссальная сумма — почти 10% бюджета на здравоохранение. Но достаточно ли эффективно эти деньги расходуются? Можно ли вообще оценить эффективность благотворительности?

В совместном спецпроекте ТАСС и фонд "Друзья" пытаются ответить на эти непростые вопросы, а также дают ряд рекомендаций, которые может применить в жизни каждый. Не все знают, как жертвовать деньги так, чтобы они дошли до адресата, не все знают, что милостыня — это очень неэффективный и непрозрачный способ пожертвования (куда лучше купить человеку еды и дать контакты фондов, которые занимаются бездомными).

Подробнее читайте в спецпроекте "Как причинить максимум добра?".

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