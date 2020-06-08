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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав и Роспотребнадзор подготовят предложения по контролю за снятием ограничений

Соответствующее поручение премьер-министра Михаила Мишустина необходимо исполнить к 8 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Минздрав должны представить предложения по обеспечению контроля за решениями о послаблении ограничений из-за коронавируса в субъектах РФ. Об этом говорится в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина (копия документа есть у ТАСС, его подлинность подтвердили источники в правительстве).

Из текста документа следует, что главе Минздрава Михаилу Мурашко и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой поручено представить "в правительство Российской Федерации предложения по обеспечению действенного контроля за решениями по ослаблению карантинных мер, принимаемыми субъектами Российской Федерации, с учетом подготовленных Роспотребнадзором рекомендаций по последовательному снятию (смягчению) ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

Поручение необходимо исполнить к 8 июня. 

Кроме того, к этому же сроку Роспотребнадзору, Минобороны, ФМБА и Управлению делами Президента Российской Федерации поручили представить в правительство предложения по развитию и укреплению кадровой и технической базы, а также научного потенциала санитарно-эпидемиологической службы.

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Мишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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