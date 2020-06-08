Минздрав и Роспотребнадзор подготовят предложения по контролю за снятием ограничений

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Минздрав должны представить предложения по обеспечению контроля за решениями о послаблении ограничений из-за коронавируса в субъектах РФ. Об этом говорится в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина (копия документа есть у ТАСС, его подлинность подтвердили источники в правительстве).

Из текста документа следует, что главе Минздрава Михаилу Мурашко и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой поручено представить "в правительство Российской Федерации предложения по обеспечению действенного контроля за решениями по ослаблению карантинных мер, принимаемыми субъектами Российской Федерации, с учетом подготовленных Роспотребнадзором рекомендаций по последовательному снятию (смягчению) ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

Поручение необходимо исполнить к 8 июня.

Кроме того, к этому же сроку Роспотребнадзору, Минобороны, ФМБА и Управлению делами Президента Российской Федерации поручили представить в правительство предложения по развитию и укреплению кадровой и технической базы, а также научного потенциала санитарно-эпидемиологической службы.