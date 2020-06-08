Против директора псковской музшколы возбудили дело за покупку стульев по 100 тыс. рублей

ПСКОВ, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура Пскова возбудила административное дело в отношении директора музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова после проверки 20 контрактов на поставку мебели, заключенных с единственными поставщиками, аффилированными друг другу. Об этом в понедельник сообщила пресс-службы прокуратуры Псковской области.

Как ТАСС сообщал ранее, в феврале 2020 года губернатор Михаил Ведерников объявил о том, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту приобретения стульев для псковской музыкальной школы, стоимость каждого из которых составила более 100 тыс. рублей. Некоторые из активистов Пскова обратились в УФАС, с просьбой проверить законность приобретенной мебели, закупленной за счет средств резервного фонда правительства РФ в рамках реконструкции учреждения.

"Установлено, что директором "Детская музыкальная школа №м1 им. Н. А. Римского-Корсакова" с тремя единственными поставщиками заключены 20 контрактов на поставку мебели на общую сумму более 10 млн рублей. При этом контракты заключены с тремя юридическими лицами, являющимися аффилированными друг другу. Прокурором города в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ ("Несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров")", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области. "Учитывая тождественность предмета договоров, короткий временной интервал, в течение которого заключены соглашения, единую цель, рассматриваемая закупка намеренно разбита заказчиком на 20 контрактов на сумму до 600 тыс. рублей каждый в целях не проведения конкурентных процедур и заключения контрактов с единственным поставщиком", - отмечается в сообщении.

Всего на приведение школы в порядок, включая капитальный ремонт, закупку музыкальных инструментов и оборудования, Псковская область направила 150 млн рублей.