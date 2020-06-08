Первый канал заявил, что не менял финальные титры "Брата-2"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первый канал не менял финальные титры в показанном в воскресенье фильме "Брат-2" - кадры из США под композицию "Гудбай, Америка" были продемонстрированы уже в новостной программе "Время". Об этом заявили в понедельник в пресс-службе телеканала.

"Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с "Братом-2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины - Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился", - говорится в заявлении.

"Ровно в 21:00 началась программа "Время", первый сюжет которой вышел под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка", - пояснили в пресс-службе.