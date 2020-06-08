Дипломаты РФ проследят за соблюдением прав арестованного в Берлине музыканта Казначеева

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Дипломаты РФ будут смотреть за соблюдением международных прав, норм и законов в ситуации с диджеем и музыкантом Денисом Казначеевым, арестованным в Берлине. Об этом ТАСС сообщила его знакомая Анастасия Селянина, которая находилась во время обыска в квартире музыканта в Берлине.

"Российское посольство в Берлине в курсе задержания и ареста Дениса Казначеева. Представитель дипломатического представительства заверил нас, что, несмотря на то, что в расследовании дела в отношении соотечественника посольство не может принимать никакое участие, влезать туда, однако будет смотреть за соблюдением международных прав, норм и законов", - рассказала собеседница агентства.

Задержание и арест произошли 29 мая. "Задержание Дениса проводилось у него дома, полиция выбила дверь в квартире, спросила, понимает ли он, за что его арестовывают. Он ответил отрицательно и заявил, что не понимает, в связи с чем происходит задержание", - рассказала Селянина. Она добавила, что немецкие полицейские при общении с музыкантом были "достаточно мягки", не грубили, физическую силу не применяли, а обыск, в ходе которого были изъяты все его ноутбуки, паспорта, банковские карты, флешки, проводился в ее присутствии.

Арест музыканта

Денис Казначеев был арестован в Берлине неделю назад за кибермошенничество и отмывание денег по запросу США, которые требуют его экстрадиции. По данным американских правоохранительных органов, россиянин Казначеев, используя теневую сеть даркнет и являясь участником российской кибермафии, начиная с 2010 года по 2020 год отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов.

Вину музыкант категорически отвергает и утверждает, что выводы американского следствия ошибочны и что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие отношения к Казначееву. В ходе допроса он пояснил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений.

Артист Казначеев был арестован на основании ордера, выданного судом одного из 24 округов штата Мэриленд 9 декабря 2019 года. Как утверждают американские правоохранители, он "действовал сознательно, <...> с 2010 года отмывал доходы, полученные преступным путем". Официальными комментариями полиции ФРГ, посольства РФ в Берлине и Минюста США ТАСС пока не располагает.

Об уголовном деле и аресте стало известно благодаря официальной странице музыканта в Facebook, где был опубликован текст о том, что Казначеев находится в германской тюрьме уже семь дней. Как указано в публикации, он был арестован германской полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует немедленной экстрадиции Казначеева в США. При этом авторы текста не исключают, что "личность [Казначеева] была украдена и использована для преступной деятельности".

Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе в Кемеровской области. Он создает электронную музыку под псевдонимом Guttersnipe.

В настоящее время друзья и поклонники диджея объявили сбор средств для внесения €20 тыс. залога и освобождения его из немецкой тюрьмы Маобит. Кроме того, по словам Селяниной, США должны прислать Германии документы, касающиеся обвинения Казначееву. "Немецкая полиция должна будет изучить их, проверив ошибки, а мы в свою очередь будем добиваться того, чтобы Дениса не экстрадировали в Штаты, а рассматривали его дело в Германии", - сказала она.