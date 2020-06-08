Армена Джигарханяна госпитализировали

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщил в понедельник его официальный представитель Артур Согомонян.

"Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, артист был госпитализирован в воскресенье вечером, так как медики посчитали, что Джигарханяну необходим комплекс определенных профилактических мер, процедур, которые он может получить только в стационаре, но не дома. "Ни инсульта, ни инфаркта, ни тем более ковида, никаких таких болезней нет - он очень аккуратно себя вел: не выходил на улицу. И первое, что сделали врачи, так это проверили легкие - они чистые, никаких опасений нет", - рассказал Артур Согомонян, отметив, что конкретного диагноза медики артисту не ставили. При этом представитель артиста выразил надежду, что в течение этой недели Джигарханян вернется домой "к обычной жизни".

За последние два года это шестая госпитализация Джигарханяна. В конце апреля 2018 года артист был экстренно помещен в одну из столичных больниц с инфарктом, находился в коме. Он восстановился и вернулся к репетициям в своем театре.

17 января 2018 года Джигарханян был доставлен из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу номер 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз, у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний не выявили. 31 января Джигарханяна вновь доставили в одну из столичных больниц, откуда выписали 2 февраля.

84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Он известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Джигарханян - народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.